Ligue 1: Alarm bei PSG! Reicht das für den FC Bayern?

Vier Wochen vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München herrscht bei Paris Saint-Germain immer mehr Unruhe. Nach einer fast perfekten Saison bis zur WM (wettbewerbsübergreifend ungeschlagen in 22 Spielen) schwächeln die Hauptstädter plötzlich gewaltig.

2023 mussten sie sich bereits zweimal in Folge auswärts in der Ligue 1 geschlagen geben: Erst beim Überraschungsteam aus Lens (1:3) am 1. Januar und an diesem Sonntag in Rennes (0:1) mit der Konsequenz, dass das Meisterrennen deutlich enger ist, als viele Beobachter vermutet haben. Denn: Lens ist nur noch drei Zähler entfernt und auch mit Olympique Marseille ist zu rechnen (sechs Siege in Folge). (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)