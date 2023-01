Wales: Verband zahlt gleiche Prämien für Männer und Frauen

Der walisische Fußballverband (FAW) gleicht die Prämien für seine Nationalmannschaften der Männer und Frauen bei künftigen Länderspielen an.

„Wir hoffen, dass dadurch künftige Generationen von Jungen und Mädchen sehen können, dass sie im gesamten internationalen walisischen Fußball gleichberechtigt sind, was auch für die Gesellschaft als Ganzes wichtig ist", hieß es in einer Verbandsmitteilung am Mittwoch. Insbesondere das Männer-Team hatte sich darauf geeinigt, seine Prämien zu kürzen, um dem Verband finanziell entgegenzukommen.