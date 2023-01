Doping-Folgen? Italienischer Ex-Star fürchtet nach Viallis Tod um Gesundheit

Vialli war am 6. Januar nach einer langen Krebs-Erkrankung verstorben. Baggio deutete nun an, dass der frühe Tod - Vialli wurde nur 58 Jahre alt - etwas mit den Dopingmethoden zu der gemeinsamen aktiven Zeit als Profis zutun gehabt haben könnte. (NEWS: So emotional wird Vialli in Italien verabschiedet)