Salernitana holt gefeuerten Trainer zurück

Der Klub, bei dem der frühere Bayern-Star Franck Ribery im Management arbeitet, hatte die herbe Pleite in Bergamo am Sonntag kassiert - zuletzt musste in der Serie A ein Team 1996 acht Gegentore hinnehmen. Mit 18 Punkten aus 18 Spielen ist Salernitana Tabellen-16., nach der WM-Pause gab es in drei Spielen nur ein Unentschieden und zwei Niederlagen.