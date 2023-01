Anzeige

MOUZ, BIG, E WIE EINFACH und GamerLegion - Die Teams der Prime League im Schnellcheck Können Berliner Meister werden?

Wer ist das beste Team in Berlin? BIG wird vermutlich BIG sagen, obwohl GamerLegion etwas dagegen haben dürfte. Und was ist mit E WIE EINFACH und MOUZ? © BIG

Nachdem wir uns bereits die Teams von SK Gaming Prime, Eintracht Spandau und NNO Prime angeschaut haben, folgen heute vier weitere Teilnehmer der Strauss Prime League im Schnellcheck: BIG, E WIE EINFACH; MOUZ und GamerLegion.

Es ist die ständige Frage, die immer wieder im Laufe einer Season geklärt werden muss: Wer ist das beste Team in Berlin? Mit Eintracht Spandau haben wir bereits einen der möglichen Titelaspiranten vorgestellt, nun aber blicken wir mit BIG auf eine der bekanntesten eSports-Organisationen Deutschlands sowie GamerLegion, die ausgerechnet den Spandauer Buben im Spring Split 2022 die Party vermiesten. Natürlich dürfen wir auch E WIE EINFACH Esports nicht vergessen, das nach einer mehr als durchwachsenen Season nun durchstarten möchte.

Das dicke B an der Spree - Berlin International Gaming/BIG

Es gibt wenige eSports-Organisationen die über eine Reputation der Marke BIG verfügen. Die in Berlin beheimatete eSports-Organisation ist hierzulande das Nonplusultra, wenn es um Counter-Strike geht, aber auch in League of Legends konnten die Bären bereits zahlreiche Erfolge feiern. Zwar scheiterte man im Super Cup knapp an Hertha BSC Berlin, dennoch kann sich der Trophäenschrank durchaus sehen lassen. Insbesondere der Triumph 2019 bei der Sommerausgabe der EU Masters ist bis heute von keinem Prime-League-Team getoppt worden.

Wie SK Gaming Prime geht BIG nun in diesem Jahr mit einem Roster an den Start, das eine Mischung aus Erfahrung, Talent und Können bietet. Fans der EU LCS beziehungsweise LEC dürfte dabei direkt Kiss Tamás auffallen, besser bekannt als Vizicascsi. Der Top Laner spielte in der Vergangenheit unter anderem für Schalke 04, Splyce und zuletzt Astralis in der höchsten europäischen Spielklasse von League of Legends. Daneben wurden die Spieler Tom „Rulfchen“ Ruckh, Armin „Kaymin“ Kaymer, und Leon „Leon“ Maximilian Anton verpflichtet. Lediglich Franciszek „HARPOON“ Gryszkiewicz, der im Mai 2022 zu BIG stieß, bliebt dem Team erhalten.

Prognose: Top 3

Die volle Ladung - E WIE EINFACH E-Sports

Das war letztes Jahr nichts. Da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Lediglich vier magere Siege standen bei E WIE EINFACH am Ende des Summer Splits auf dem Konto, ein Ergebnis, mit dem niemanden zufrieden sein kann. Entsprechend kam es wie es kommen musste und die Orgaleitung entschied sich für einen kompletten Reset.

Gleich fünf neue Spieler wurden verpflichtet, die es im neuen Jahr richten sollen. Von Eintracht Spandau kam Patrick „Obsess“ Engelmann, von BIG Simon „Ventair“ Tschammer, aus der polnischen Ultraliga und AGO Rogue Ardian „Nite“ Spahiu, Adrian „Tazaku“ Steiner von Movistar Riders und Adrian „Tazaku“ Steiner von Guasones. Headcoach Lothar „Kxng“ Schadrin steht nun vor der schwierigen Aufgabe, aus den Jungs eine schlagkräftige Truppe zu formen, um es mit der Konkurrenz von BIG, SK Gaming, MOUZ und Co. aufzunehmen. Kein leichtes Unterfangen!

Prognose: Abstiegskampf

Zurück zu alter Stärke? - MOUZ

MOUZ ist, wie BIG, eine über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte eSports-Organisation, die bereits in den unterschiedlichsten Titeln Erfolge feiern konnte. Auch in der Prime League oder vormals Premier Tour zählten die Mäuse zu dem erfolgreichsten, was die hiesige Szene zu bieten hatte. Doch liegt die Betonung hier klar auf hatte!

Zuletzt blieben die großen Erfolge aus und auch im Super Cup enttäuschte MOUZ auf ganzer Linie. Entsprechend kam es hier, wie bei E WIE EINFACH E-SPORTS, zu einer kompletten Neuausrichtung. Gleich fünf neue Spieler wurden unter Vertrag genommen, um in diesem Jahr zu alter Stärke zurückzufinden. Dabei bediente man sich vornehmlich bei Mannschaften in Schwesterligen, lediglich Leander „Kynetic“ Sydekum, der bei Eintracht Spandau seinen Hut nehmen musste, wurde aus der Prime League verpflichtet.

Bei den restlichen Spielern handelt es sich um die Profis Carl Ulsted „Carlsen“ Carlsen, Alexander „Alexx“ Österlind, Chres „Sencux“ Laursen und Tore „Tore“ Hoel. Letztgenannter bringt auch einiges an LEC-Erfahrung mit ins Team; er selbst gehörte in der Vergangenheit dem Roster von EXCEL an und konnte 2019, damals noch für Splyce aktiv und unter dem Namen „Norskeren“ bekannt bei den Worlds das Viertelfinale erreichen. Zwar unterlag das Team dem Rekordweltmeister SK Telecom T1, doch konnte man der Truppe um Superstar Lee „Faker“ Sang-hyoek immerhin eine Runde abnehmen.

Prognose: Mittelfeld

(K)Ein Einzelfall - GamerLegion

Es war die bisher größte Leistung der in Berlin beheimateten eSports-Organisation. Mit einem klaren 3:0 besiegte GamerLegion Eintracht Spandau im Finale der Spring Split Championship 2022 und krönte sich erstmals zum Champion der DACH-Region. Es sollte jedoch bei diesem einzelnen Sieg bleiben. Im Summer Split schrammte man mit einem enttäuschenden siebten Platz knapp an der Relegation aber deutlich an den selbst gesteckten Zielen vorbei.

Entsprechend kam es auch hier, wie bei vielen Teams der Prime League, zu einigen Wechseln innerhalb des Rosters. Mit Sebastian „Tracyn“ Wojton, Hakan „Ferret“ Mert Cakmak sowie Patrick „Asza“ Jacobs wurden drei neue Spieler verpflichtet. Asza dürfte einigen noch etwas sagen, spielte der Niederländer in der Vergangenheit unter anderem für EURONICS Gaming oder mousesports in der Premier Tour.

Prognose: Abstiegskampf

