Premier League: Eskalation im London-Derby hat ein Nachspiel

Ein Fan der Tottenham Hotspur muss sich nun für sein Fehlverhalten vor Gericht verantworten. Dem 35-Jährigen wird Körperverletzung vorgeworfen. Die Polizei hat am Dienstag Anzeige erstattet, Termin für die Verhandlung sei der 17. Februar, hieß es. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Im Netz kursieren zahlreiche Videos der Tat. Das Material zeigt den Mann, wie er Ramsdale am Sonntag nach dem Derby, das Arsenal mit 2:0 für sich entscheiden konnte, von einer Werbebande aus in den Rücken tritt. Zudem gibt es Aufnahmen, wie der Täter nach dem Angriff auf Ramsdale durch die Menge flüchtete. Der Spurs-Fan aus Hackney konnte daraufhin ausfindig gemacht werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Tottenham unterstützt bei Ermittlungen

Die Spurs teilten in einer Erklärung mit: „Wir sind entsetzt über das Verhalten eines Fans, der versucht hat, Arsenals Torhüter Aaron Ramsdale am Ende des heutigen Spiels anzugreifen. Gewalt in jeglicher Form hat im Fußball keinen Platz“.