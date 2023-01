Bundesliga: Hamann lästert über BVB - "Wie Schalke und der HSV ..."

TV-Experte Dietmar Hamann hat nach Fehlern in der jüngeren Vergangenheit über Borussia Dortmund gelästert.

Mit Blick auf gut verdienende Streichkandidaten wie Emre Can, Nico Schulz oder Thorgan Hazard wurde der Ex-Nationalspieler deutlich.

Hamann: BVB wie Schalke und HSV

„Was in dieser Hinsicht in den letzten Jahren in Dortmund passiert ist, war Schalke und der HSV auf hohem Niveau: Sie haben zu viele Spieler geholt, die zu wenig geleistet, aber viel zu viel verdient haben“, zitiert die Sport Bild Hamann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)