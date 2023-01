Handball-WM 2023: "Surreal" - Wunderkind Francisco Costa verzückt die Handball-Welt

Portugal Erster dank Ferreira und Costa

Beim letztgenannten Turnier wurde er mit 58 Treffern Torschützenkönig und führte Portugal zur Silbermedaille. Sein Debüt im A-Nationalteam feierte Costa im April 2022 in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande.

Francisco Costa glänzt gegen Magdeburg

Auf größerer europäischer Bühne trat er erstmals in der abgelaufenen Saison in Erscheinung. Im Achtelfinale der European League brachte er mit seinem Klub Sporting Lissabon den SC Magdeburg an den Rand des Ausscheidens.