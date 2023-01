Australian Open: Aufregung um Laura Siegemund bei Sieg! Tatjana Maria scheidet aus

Laura Siegemund schafft als einzige Deutsche den Einzug in die zweite Runde. Die Gegnerin ist aber wütend auf Siegemund. Tatjana Maria scheidet zum fünften Mal in Folge in der 1. Runde der Australian Open aus.

Die 34 Jahre alte Schwäbin kämpfte in ihrem Erstrundenmatch am Mittwoch die Italienerin Lucia Bronzetti 2:6, 6:4, 6:3 nieder.

Italienerin sauer auf Siegemund

Siegemund hatte beim Stand von 1:2 aus ihrer Sicht eine sehr lange medizinische Behandlung genommen und kurz darauf die am Netz lauernde Gegnerin bei einem missglückten Passierversuch am Kopf getroffen.

Siegemund jubelt etwas verfrüht

Bei Eurosport antwortete sie auf die Frage, ob sie sich verzählt hatte: „Es sah so aus. Aber ich war ‚in the zone‘. Ich hatte zuletzt einige Probleme gehabt, wenn es in Richtung Match ausservieren ging. Ich habe mich einfach so gefreut, dass ich das ohne Schlenker hingekriegt habe.“