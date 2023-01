TV-Quote: 4,75 Millionen sehen DHB-Sieg gegen Algerien

Das Interesse an den WM-Spielen der deutschen Handballer in Kattowitz bleibt unverändert groß.

Das Interesse an den WM-Spielen der deutschen Handballer in Kattowitz bleibt unverändert groß. Im Durchschnitt 4,75 Millionen Menschen sahen am Dienstagabend den sportlich bedeutungslosen Vorrundenabschluss im ZDF, dies entsprach einem Marktanteil von 22,4 Prozent.