Australian Open: Zverev in zweiter Runde gegen Mmoh

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf den US-Amerikaner Michael Mmoh. Der 25-Jährige entschied sein Erstrundenduell mit dem Franzosen Laurent Lokoli am Mittwoch mit 4:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:2 für sich und fordert nun den Olympiasieger aus Hamburg heraus.

Die Partie von Zverevs Gegner hatte bereits am Dienstag angefangen, konnte aufgrund von Regens aber erst am Mittwoch beendet werden. Die deutsche Nummer eins und der Weltranglisten-107. sind bisher einmal aufeinandergetroffen. 2016 setzte sich Zverev in Miami in zwei Sätzen durch. Mmoh ist in Melbourne als sogenannter Lucky Loser noch ins Hauptfeld gerutscht.