Anzeige

Tod mit 38: Wrestling-Champion Jay Briscoe stirbt bei Unfall Wrestling-Champion stirbt bei Unfall

Jay Briscoe war amtierender Tag Team Champion der Liga ROH © NJPW

Martin Hoffmann

Wenige Wochen nach einem der größten Matches seiner Karriere kommt Jay Briscoe bei einem Autounfall ums Leben. Zahlreiche Stars von AEW und WWE trauern.

Noch vor wenigen Wochen wurde er Champion in einem der besten Wrestling-Matches des vergangenen Jahres - nun hat ihn mit nur 38 Jahren ein tragisches Schicksal ereilt.

Jamin Pugh alias Jay Briscoe, amtierender Tag-Team-Titelträger von Ring of Honor - Schwesterliga von WWE-Rivale AEW - ist bei einem Autounfall in der Stadt Laurel in seinem Heimatstaat Delaware ums Leben gekommen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Anzeige

AEW-Chef Tony Khan bestätigte die traurige Nachricht in der Nacht: „Wir werden alles tun, was wir können, um seine Familie zu unterschützen“, schrieb der Sohn von Jacksonville-Jaguars-Besitzer Shahid Khan bei Twitter.

Jay Briscoe und eine weitere Person sind tot

Der tödliche Unfall passierte laut lokalen Medienberichten gegen 17.10 Uhr Ortszeit in der Gegend Laurel und Little Hill Road. Auch eine weitere Person sei gestorben, zwei andere Beteiligte - einer davon im Kindesalter - seien in „kritischem“ Zustand.

Es gibt keine Angaben, ob weitere Mitglieder von Jays Familie verwickelt waren. Jay war wie sein Bruder und Partner Mark (der am heutigen Mittwoch Geburtstag hat) mehrfacher Familienvater.

Briscoes hatten kürzlich umjubeltes Match gegen FTR

Noch am 10. Dezember hatten Jay und Mark Briscoe in einem großen „Double Dog Collar Match“ die Titel von dem von AEW und früher WWE bekannten Duo FTR zum 13. Mal gewonnen. Der Kampf, der eine Serie dreier großer Titelfights der beiden Duos krönte, ist weit vorn in diversen „Match-of-the-Year“-Auflistungen.

Die Tragödie weckt traurige Erinnerungen an den Tod von Brodie Lee (Luke Harper) vor zwei Jahren, auch weil dessen letzter Kampf ebenfalls ein „Dog Collar Match“, gegen den inzwischen zu WWE gewechselten Cody Rhodes. Rhodes, die beiden Mitglieder von FTR und viele andere Weggefährten bekundeten via Social Media ihr Beileid.

Anzeige

Jay und Mark Briscoe waren Urgesteine der Liga ROH, die in den Nuller-Jahren zahlreiche spätere WWE- und AEW-Stars wie CM Punk, Bryan Danielson (Daniel Bryan), Tyler Black (Seth Rollins), Kevin Steen (Kevin Owens), El Generico, Sami Zayn, Samoa Joe und den amtierenden ROH-Champion Claudio Castagnoli (Cesaro) aus der Schweiz hervorbrachte.

TV-Verbot bei AEW wegen eines vergangenen Skandals

Jay und Mark waren Rekordtitelträger der 2022 von AEW aufgekauften Liga, Jay war auch als Einzelwrestler zweimal World Champion. Ein Wechsel in eine größere Liga blieb den Briscoes verwehrt, unter anderem wegen eines Skandals um homophobe Tweets im Jahr 2013.

Die Briscoes baten dafür mehrfach um Entschuldigung und erklärten ihre Ausfälle mit einem fehlgeleiteten Verständnis ihres christlichen Glaubens, nach Darstellung mehrerer Kollegen waren sie glaubwürdig geläutert und im Gegenteil zuletzt aktive Unterstützer homosexueller Wrestler in deren Kampf um Akzeptanz in den Kabinen.

Trotzdem verfolgte Jay der Skandal bis zuletzt: Laut übereinstimmenden Medienberichten verbot AEW-Medienpartner Warner Discovery Tony Khan, die Briscoes auf ihren TV-Sendern auftreten zu lassen. Khan machte das Beste daraus, indem er das Top-Duo FTR zu ROH schickte und eine vielfach als meisterhaft gefeierte Matchtrilogie der beiden Teams inszenierte.

Wissenswertes zum Thema Wrestling: