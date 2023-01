BVB-Star Adeyemi gibt zu: Habe nicht direkt ins Team gepasst

Karim Adeyemi spricht über seine bisherige Zeit beim BVB. Der deutsche Nationalspieler nennt Gründe für seine Leistungsdellen - und will neu angreifen.

„Am Anfang war es sehr unglücklich. Man wünscht sich natürlich, dass man zu einem neuen Verein kommt und es sofort passt. Aber es gibt so Tage und Monate, wo nicht alles glattläuft", sagte der deutsche Nationalspieler im BVB-Podcast: „Damit musste ich erst mal klarkommen."

Adeyemi war im vergangenen Sommer aus Salzburg in die Bundesliga gewechselt. Die hohen Erwartungen bei Schwarz-Gelb konnte er bislang nur sporadisch erfüllen.

„Man kann es auf die Verletzung schieben, darauf, dass ich neu gekommen bin und nicht direkt perfekt in die Mannschaft gepasst habe", sagte der 20-Jährige zu seinen Leistungen. Doch nun sei er im „Angriffsmodus. Ich habe etwas für die letzten sechs Monate nachzuholen. Ich will richtig in Dortmund ankommen und der Mannschaft helfen."