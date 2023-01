FC Bayern: Riskantes Pokerspiel um Sommer

Angebot abgelehnt: So reagiert Bayern im Sommer-Poker

Als sich Manuel Neuer am 10. Dezember bei Instagram mit einem Foto aus dem Krankenhaus in Miesbach meldete, schrieb er darunter, das Jahresende „hätte auf jeden Fall besser laufen können“.

Gut fünf Wochen später hat sich an der Situation nicht viel geändert, weder für Neuer noch für den Rekordmeister. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann: „Jeder sieht doch die Torwartsituation“

Dabei hatte Trainer Julian Nagelsmann am vergangenen Freitag noch unmissverständlich klar gemacht, dass er für die Ziele der Münchner zwingend einen neuen Schlussmann benötige.

„Jeder sieht doch die Torwartsituation“, sagte der 35-Jährige in einer Medienrunde nach dem 4:4 im Test gegen RB Salzburg. „Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage.“

Nur mit Sven Ulreich und Youngster Johannes Schenk in die zweite Saisonhälfte zu gehen - das scheint dem Coach deutlich zu gewagt .

„Fiktiver Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband, was machen wir dann?“, stellte Nagelsmann selbst die T-Frage. „Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und Bundesliga spielen. Dann sagt jeder: ‚Seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart?‘“

Kahn: „In aller Ruhe überlegen“

„Wir haben kein großes Torwartproblem. Wir haben mit Sven Ulreich einen Torwart, der, wenn er gespielt hat, hervorragende Leistungen gebracht hat“, sagte Kahn beim Neujahrsempfang der DFL in Offenbach. „Er ist ein Torwart, auf den man sich absolut verlassen kann.“

Mit Ulreich als Nummer 1 die Saison fortsetzen? Aus Sicht von Nagelsmann („Ulle kennt seine Rolle“) wohl keine Alternative. Kahn, früher selbst Weltklassetorwart, ist dagegen „bei diesem Thema ganz entspannt.“ Man werde „in aller Ruhe überlegen, was die richtige Lösung sein kann und die richtige Entscheidung treffen.“

Eberl will „nicht in Bayerns Haut stecken“

„Ich bin froh, dass ich nicht in der Haut von Bayern München stecke, weil diese Entscheidung nicht so leicht ist“, sagte der neue RB-Manager und Ex-Gladbach-Boss Max Eberl am Dienstag.