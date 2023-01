NFL: Vier Extrapunkte verpasst! Cowboys-Kicker Brett Maher versagt historisch

Auf kaum jemanden dürfte dieser Ausspruch besser zutreffen als auf Brett Maher. Der Kicker der Dallas Cowboys verpasste im Wild-Card-Duell gegen die Tampa Bay Buccaneers sage und schreibe vier Extrapunkte in Folge. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Laut Elias Sports Bureau ist er damit der erste Spieler seit dem Jahr 1932, der derart viele Extrapunkte in nur einem einzigen Spiel nicht zwischen den Torstangen untergebracht hat.

Cowboys wollen keinen neuen Kicker

„Ich habe mir Sorgen darüber gemacht, inwieweit sich diese verpassten Extrapunkte auf das Spiel auswirken könnten“, erklärte Cowboys-Owner Jerry Jones nach der Partie. Er fügte aber an, dass sich das Team vor dem Duell gegen die San Francisco 49ers in der Divisional Round am kommenden Wochenende nicht nach einem neuen Kicker umsehen wird.