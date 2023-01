Handball-WM 2023: Deutschlands Suche nach dem Todesstoß - "Uns fehlt der Killerinstinkt"

Was macht Hoffnung auf eine erfolgreiche WM und woran muss das deutsche Team noch arbeiten? SPORT1 nennt fünf Erkenntnisse der Vorrunde. (ARTIKEL: So geht es für Deutschland weiter)

-Deutschland ist ein Team

An der Stimmung in der Mannschaft und dem Zusammenhalt wird es nicht scheitern. Jeder, der darauf angesprochen wird, betont, dass der Teamspirit vorhanden ist, der für ein erfolgreiches Abschneiden essenziell ist.

Von schlecht gelaunten Spielern, auch wenn einige in den wichtigen Spielen nur kaum oder gar nicht zum Einsatz gekommen sind, ist nichts zu sehen. Alle ziehen an einem Strang, jeder fiebert für den anderen, alle pushen sich gegenseitig.

-Der zweite Anzug sitzt immer besser

Haderte Gislason am Testspiel-Wochenende gegen Island noch, dass „der zweite Anzug nicht richtig sitzt“, sprach der Bundestrainer nach dem 37:21-Sieg gegen Algerien zum Abschluss der Vorrunde eher gegenteilig. „Erstes Ziel erreicht und gut gespielt, auch in der Breite“, bilanzierte der 63-Jährige. Er meinte zudem, dass vor allem die Akteure aus der zweiten Reihe gegen die Afrikaner ihre Chance genutzt hätten. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2023)

In der Tat: Kreisläufer Jannik Kohlbacher gelang mit zehn Treffern aus zehn Versuchen eine Wahnsinnspartie. Luca Witzke, Djibril M‘Bengue, Rune Dahmke, Paul Drux, Christoph Steinert und Simon Ernst zahlten ihr Vertrauen mit guten Aktionen und einem souveränen Spiel zurück. Sie deuteten an, dass sie auch für stärkere Gegner bereit sind. (Die Topscorer der Handball-WM)

-Deutlich weniger Fehler

-Abwehr noch nicht das Prunkstück

Am Angriffsspiel gibt es gemessen an den Voraussetzungen kaum etwas auszusetzen. Die Außen treffen, wenn sie die Möglichkeiten haben. Die Mittelachse mit Juri Knorr und den Kreisläufern Kohlbacher und Golla funktioniert herausragend und auch der Rückraum, der nicht mit begnadeten Shootern besetzt ist, weiß bislang zu überzeugen.

Die sonst so stabile 6:0-Abwehr, die Deutschland schon so manch große Turniererfolge beschert hat, harmoniert noch nicht optimal. Der Innenblock mit Golla und Julian Köster offenbart immer wieder Lücken. Die Außenspieler lassen in einigen Fällen zu viel Platz und Knorr auf der halblinken Position muss als Vielspieler in der ein oder anderen Defensivaktion Tribut zollen.