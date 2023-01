FA Cup: Liverpool-Youngster schenkt Klopp wichtigen Sieg - per Gewaltschuss!

Elliott jagte den Ball in der 13. Spielminute aus gut 20 Metern in die Maschen, über den verdutzten Torhüter José Sá hinweg - der Portugiese stand im Kasten der Wolves aber auch deutlich zu weit vor dem Tor. Mit dem Strahl von Elliott hatte er wohl schlicht nicht gerechnet. (Klopp stemmt sich gegen Déjà-vu)

Vor zehn Tagen hatte sich Liverpool mit 2:2 von Wolverhampton getrennt, was zu einem erneuten Aufeinandertreffen führte. Die Reds stecken in der Krise, verloren in der Liga zuletzt gegen Brentford und Brighton. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)