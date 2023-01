Formel 1: Comeback? Aussagen von Ex-Pilot Mazepin lassen aufhorchen

Kommt es in der Formel 1 zu einer spektakulären Rückkehr? Ein Ex-Pilot lässt jetzt mit seinen neuesten Aussagen über ein Comeback aufhorchen.

Skandal-Pilot Nikita Mazepin verlor im vergangenen Jahr kurz vor dem Saisonstart in der Formel 1 sein Cockpit .

Seitdem blieb es aus sportlicher Sicht relativ ruhig um den 23 Jahre alten Russen. Der ehemalige Haas-Pilot hatte an der Seite von Teamkollege Mick Schumacher in der Vergangenheit aber oftmals für negative Zeilen gesorgt. (NEWS: Die Gründe für Mazepins F1-Aus)

„Nächstes Jahr werde ich mich einer neuen Herausforderung außerhalb von Russland stellen“, erklärte Mazepin in einem Interview der Nachrichtenagentur Tass . „Bislang ist aber noch nichts unterschrieben. Deshalb kann ich euch nicht mehr erzählen.“

In Russland nahm er zuletzt an der Silk Way Rallye teil, von der der 23-Jährige sehr angetan war. Dennoch freue er sich auf eine neue Herausforderung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)