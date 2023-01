Handball-WM 2023: Deutschland mit Kantersieg über Algerien

Im letzten Gruppenspiel gewann sie klar mit 37:21 (16:9) gegen Algerien und feierte somit den dritten Erfolg in der dritten Partie.

Dabei zeigte sich vor allem die Abwehr von einer starken Seite. In der ersten Halbzeit ließ das DHB-Team zeitweise zehn Minuten keinen Treffer zu. Das lag auch an Andreas Wolff, der auch mit einer Fairplay-Geste für Aufsehen sorgte .

Aus der starken Defensive kam das DHB-Team immer wieder zu leichten Treffern. Dabei zeigte auch die zweite Garde um Paul Drux, Luca Witzke und Djibril M‘Bengue ihre Qualität. Einen absoluten Sahnetag erwischte Jannik Kohlbacher, der alle seine zehn Würfe im Tor versenkte. „Wir konnten in der Breite viel Selbstvertrauen tanken“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason nach der Partie beim ZDF .

Witzke und Co. mit starker Leistung

Zwar benötigte die deutsche Startsieben, die der Bundestrainer gleich auf vier Positionen (Juri Knorr, Mertens, Julian Köster, Kai Häfner raus, Luca Witzke, Rune Dahmke, Simon Ernst und Christoph Steinert rein) verändert hatte, eine kleine Anlaufphase. Doch mit der ersten DHB-Führung nach exakt sieben Minuten (4:3) lief alles wie am Schnürchen.

Hinten steigerte sich die Abwehr von Minute zu Minute, und Andreas Wolff kratzte im ersten Abschnitt satte 40 Prozent aller Bälle aus den Ecken. Vorne trugen sich Spieler wie M‘Bengue und Witzke in die Torschützenliste ein.

DHB-Team mit „schwierigen“ Spielen in der Hauptrunde

Auch im zweiten Abschnitt ließ die DHB-Auswahl nichts anbrennen - und schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Im Tor durfte sich nun Joel Birlehm auszeichnen. Und im Angriff erzielten auch Linksaußen Dahmke und Rückraumspieler Paul Drux ihre ersten Turniertore.

Bei Kapitän Johannes Golla und seinen Mitspielern gilt die volle Konzentration nun der Hauptrunde, in die Deutschland als Gruppensieger mit der perfekten Ausbeute von 4:0-Punkten startet. Erster Gegner ist am Donnerstag Argentinien. Weitere Kontrahenten im Rennen um die anvisierte K.o.-Runde sind Niederlande und Norwegen. „Das werden drei ganz schwierige Spiele“, meinte Steinert am ZDF-Mikrofon.