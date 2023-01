Handball-WM 2023: Rot gegen Deutschland-Gegner Algerien sorgt für Diskussionen

In Schulturnhalle! DHB-Stars trainieren mit kuriosem Spielzeug

Im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland (21:37) erhielt Sofiane Bendjilali in der 41. Minute nach einem Videobeweis die Rote Karte. „Das würde ich nicht machen“, kritisierte ZDF -Experte Markus Baur, Weltmeister von 2007, in der Übertragung.

Doch was war passiert? Luca Witzke lief von der linken Seite in Richtung des Mittelblocks. Dabei wurde der Mittelmann von Bendjilali im Gesicht getroffen.

Rote Karte gegen Gegner: Witzke äußert sich

„Ich habe auf dem Spielfeld zu ihm (Bendjilali, Anm. d. Red.) gesagt, dass ich auch wegrutsche und er mich dann trifft im Gesicht“, sagte der Leipziger: „Wenn ich das so sehe, denke ich, dass auch eine Zwei-Minuten-Strafe okay gewesen wäre. Er trifft mich im Gesicht, aber ich rutsche ein bisschen weg, bin tief mit dem Schwerpunkt. Von daher wären zwei Minuten echt okay gewesen.“