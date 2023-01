Transfer News: Sorgt dieser Keeper für den Sommer-Wechsel?

Der Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern steht noch immer in den Sternen. Nun könnte Benjamin Lecomte, derzeit an Espanyol Barcelona ausgeliehen, den gordischen Knoten doch noch auflösen.

Wenn der FC Bayern am Freitag den Re-Start der Bundesliga im Spiel Topspiel bei RB Leipzig einläutet, wird aller Voraussicht nach Sven Ulreich im Kasten stehen - und nicht Yann Sommer.

Löst Lecomte eine Kettenreaktion aus?

Doch nun könnte doch noch der erste Dominostein in Kürze fallen. Nach französischen Medienberichten soll Benjamin Lecomte, derzeit an Espanyol Barcelona ausgeliehen, vor einer Rückkehr zum HSC Montpellier stehen.

Lecomte, der eigentlich noch bei der AS Monaco unter Vertrag steht und bei Espanyol zuletzt nur noch auf der Bank saß, könnte in Montpellier jenen Jonas Omlin ersetzen, der in Gladbach als Sommer-Nachfolger auserkoren wurde.