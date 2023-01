Gladbach verleiht Reitz erneut nach Belgien

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sein Mittelfeldtalent Rocco Reitz erneut an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden verliehen.

