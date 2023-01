Baumgart: Thielmann-Comeback nicht vor Schalke-Spiel

U21-Nationalspieler Jan Thielmann wird dem 1. FC Köln noch mindestens zwei Spiele in der Fußball-Bundesliga fehlen. Wie Trainer Steffen Baumgart am Dienstag in einer Medienrunde mitteilte, steht der Offensivspieler nach seiner Muskelverletzung weder im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag noch drei Tage später bei Bayern München zur Verfügung.