Australian Open: Andy Murray begeistert mit starkem Kampf gegen Berrettini

Andy Murray zog sich völlig ausgepumpt seine weiße Kappe vom Kopf und ließ sich feiern. Fast fünf Stunden hatte sich der 35 Jahre alte Schotte in der Rod Laver Arena in einem echten Krimi mit dem Italiener Matteo Berrettini die Bälle um die Ohren gehauen.

Murray: „Ich war von mir selbst beeindruckt“

„In den vergangenen Jahren habe ich mich sicherlich manchmal selbst in Frage gestellt“, sagte Murray: „Viele Leute haben an mir und meinen Fähigkeiten gezweifelt und daran, ob ich noch immer bei den größten Turnieren und in den größten Spielen performen kann.“ Er kann.