Australian Open: Novak Djokovic nimmt erste Hürde mühelos

Rückkehrer Novak Djokovic ist bei den Australian Open mühelos in die zweite Runde eingezogen.

Der Topfavorit aus Serbien schlug den Spanier Roberto Carballes Baena in Melbourne nach gut zwei Stunden mit 6:3, 6:4, 6:0. Djokovic hatte im Vorjahr wegen seiner fehlenden Corona-Impfung nicht Down Under antreten können. (die Australian Open im LIVETICKER)