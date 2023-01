Radsport: Rekordetappensieger Cavendish wechselt zu Astana

„Ich freue mich auf dieses Abenteuer. Ich blicke auf eine lange Karriere zurück, aber die Freude am Radfahren und der Hunger auf weitere Siege sind so stark wie eh und je“, sagte der britische Radprofi. Teamchef Alexander Winokurow würdigte Ex-Weltmeister Cavendish als „besten Sprinter aller Zeiten“. (NEWS: Slowenischer Radsport-Star verpasst Frankreich-Rundfahrt)

Cavendish hat in seiner Laufbahn 34 Etappensiege bei der Tour de France gefeiert. Er teilt sich den Rekord für die meisten Tagessiege mit der belgischen Rad-Legende Eddy Merckx.

Die 111. Auflage der berühmtesten Radrundfahrt der Welt endet fünf Tage vor Beginn der Sommerspiele am 21. Juli in Nizza und damit zum ersten Mal seit 1905 nicht auf den Champs-Elysees in Frankreichs Hauptstadt.