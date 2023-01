Ski-Weltcup in Kitzbühel: Baumann Dritter im ersten Training

Romed Baumann erzielt im ersten Training für die Abfahrten am Freitag und Samstag auf der Streif in Kitzbühel die drittbeste Zeit.

Ferstl schwärmt von der Streif

Das zweite Training soll am Donnerstag stattfinden. Nach den Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 11.30 Uhr) findet in Kitzbühel am Sonntag noch der Slalom statt (10.30/13.30 Uhr).