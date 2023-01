FC Bayern: Oliver Kahn äußert sich zu Torwart-Debatte und Ulreich

In der Frage nach einem neuen Torwart beim FC Bayern meldet sich auch Vorstandsboss Oliver Kahn zu Wort - und spricht dabei auch über Sven Ulreich.

Während Julian Nagelsmann in der Frage nach einem neuen Torwart für FC Bayern klare Worte gefunden hat, gibt sich Oliver Kahn betont entspannt.

„Ich in da sehr sehr ruhig. Sven Ulreich hat seine Sache sehr gut gemacht, den einen oder anderen Unhaltbaren gehalten“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Offenbach. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)