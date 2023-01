Biathlon: Preuß ist zurück - Kebinger und Fratzschner feiern Saisondebüt

Die 28-Jährige schaffte nach zahlreichen krankheitsbedingten Ausfällen in den vergangenen Wochen den Sprung in das Aufgebot des Deutschen Skiverbands für den Weltcup in Antholz (19. bis 22. Januar). (NEWS: Irre! Fussel stoppt Biathlon-Star)

„Die Pause war für meinen Körper notwendig, um in Antholz gesund und mit vollen Akkus an den Start gehen zu können“, sagte sie. Zudem wird es zwei Saisondebüts geben.

Zwei Biathleten feiern ihr Saisondebüt

In Antholz stehen zunächst am Donnerstag und Freitag die Sprintrennen bei den Männern und Frauen an. Nach den beiden Verfolgern am Samstag bilden die Staffelrennen tags darauf den Abschluss.