Der große Dienstag-Showdown

Auf dem Weg zum Final Table erwischte es in der Folge auch viele internationale Topspieler, wie zum Beispiel David Peters, Anatoly Filatov, Elio Fox, Justin Bonomo, Simon Mattsson. Isaac Haxton oder Sam Greenwood. An der Bubble zum Final Table musste dann auch der Spanier Vicente Delgado, der im September 2022 bei der GGPoker WSOP Online ein Bracelet gewonnen hat, seinen Platz als Zehnter für $144.927 Preisgeld räumen.

Als Führender wird heute Abend der Kanadier „m3d1t8″ in das Finale starten. Bei GGPoker hat er bisher $201.500 an Turnierpreisgeldern eingespielt und wird diese Summe mindestens verdoppeln. Denn selbst bei einem Ausscheiden auf Platz neun werden $198.844 Preisgeld fällig.

Auf den Plätzen drei und vier liegen mit Volodymyr Palamar und GGPoker-Streamer Kostya_Jock zwei in der Ukraine sehr bekannte Pokerspieler. Palamar erreichte im Juli 2022 zweimal in Folge den Final Table beim Super MILLION$, belegte dabei die Plätze sieben und vier. Kostya_Jock gewann im Dezember 2022 Ring Nummer acht samt $58.565 beim GGPoker WSOP Winter Circuit.

Am Ende des Chipcounts liegt mit dem Weißrussen Mikita Basziakouski ein Spieler aus den Top Ten der All Time Money-List. Mit über $38 Million an Turniergewinnen ist Badziakouski aktuell Neunter in diesem Ranking. Im vergangenen Jahr gewann er zum zweiten Mal das €100.000 Super High Roller der EPT Barcelona und das €50.000 NLHE der Triton Poker Series Madrid. Bei der World Series of Poker holte er 2021 sein erstes Bracelet beim $50.000 High Roller.