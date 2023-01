Nächste Verletzung sorgt in der NFL für bange Minuten

Das Spiel musste unterbrochen werden. Bei dem Zusammenprall wurden Gages Kopf und Hals in Mitleidenschaft gezogen. Der 26-Jährige musste minutenlang im Raymond James Stadium in Tampa behandelt werden.

Gage nicht in der Lage aufzustehen

Football aufgrund von Brutalität in Kritik

Gehirnerschütterungen wie im Falle Gage sind beim American Football fast schon an der Tagesordnung. Gerade in der Tackle Box, also jenem Bereich des Spielfelds, wo die Spieler mit dem Kopf voran in den Gegner gehen dürfen, kommt es häufig zu derartigen Verletzungen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)