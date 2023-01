Saudi-Arabien: Neues Detail zum Ronaldo-Messi-Showdown

CR7 führt Saudi-All-Stars als Kapitän gegen PSG an

Am Donnerstag wird der 37-Jährige erstmals in Saudi-Arabien in Aktion treten, wenn ein All-Star-Team der arabischen Liga in einem Testspiel auf Paris Saint-Germain trifft, das zur Zeit eine kurze Nahost-Tour macht. (NEWS: Wechselt auch Benzema nach Saudi-Arabien)