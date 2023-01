Australian Open: Partien von Maria und Siegemund gestrichen

Tatjana Maria muss sich in Melbourne gedulden © AFP/SID/ARUN SANKAR

Die Erstrundenpartien von Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Laura Siegemund bei den Australian Open sind am Dienstag den Wetter-Kapriolen in Melbourne zum Opfer gefallen. Die Partien werden aller Voraussicht nach am Mittwoch nachgeholt.