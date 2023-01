BVB: "Kann jungen Spielern die Laufbahn zerstören" - Matthäus über Ultimatum für Moukoko

Youssoufa Moukoko lässt Borussia Dortmund weiterhin zappeln. Die Bosse sind mit der Geduld allerdings am Ende und setzen dem 18-Jährigen ein Ultimatum. Legende Lothar Matthäus gibt dem BVB-Juwel einen Rat.

Und betonte gleichzeitig: „Youssoufa und seine Berater wissen, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung erwarten, da wir das Thema vor dem ersten Spieltag geklärt haben wollen. Damit auch der Junge sich ganz den sportlichen Herausforderungen widmen kann.“ (NEWS: Nach Ultimatum: Moukoko-Poker auf Zielgeraden?)

„Es gibt nichts, was er dort nicht bekäme. Fantastische Fans, ein gesunder Verein, Bosse und Trainer, die ihm vertrauen und bestimmt auch ein ganz ordentliches Gehalt“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für Sky: „Was will er nach ein paar guten Bundesliga-Monaten bei Chelsea, Newcastle oder sonst wo im Ausland mit 18 Jahren?“ (NEWS: Moukoko-Poker: „Dortmund ist die beste Wahl!)