Handball-WM 2023: "Mini-Revolution im Handball" - kuriose Slowenien-Taktik verblüfft Frankreich-Star Mahé

Slowenien wendet seine kuriose Überzahl-Taktik auch gegen Frankreich an - mit geringem Erfolg. Olympiasieger Kentin Mahé reagiert verblüfft.

Slowenien zieht es durch. Die Mannschaft von Trainer Uros Zorman hat auch im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich (31:35) auf ihre kuriose Taktik in Überzahlsituationen gesetzt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2023)

Anstatt zu sechst anzugreifen, blieb wie schon in den ersten beiden Partien gegen Saudi-Arabien und Polen ein Feldspieler in der eigenen Hälfte stehen. Damit verzichten die Slowenen auf numerische Überzahl.

Doch anders als etwa gegen Polen, als noch beinahe jeder Angriff dieser Art in Tore umgemünzt werden konnte, blieb die neuartige Taktik gegen Frankreich weitgehend erfolglos.

Slowenien zieht bei der WM in Überzahl zumeist einen Spieler freiwillig zurück - in diesem Fall gegen Frankreich Kreisläufer Blaz Blagotinsek (l.)

Mahé verblüfft von Slowenien-Taktik: „Erstaunlich“

Mahé erklärte auch den vermeintlichen Hintergrund des Kniffs. „Sie haben so gute Eins-gegen-eins-Spieler wie fast keine andere Mannschaft. Das ist der Grund, warum sie das machen. So sind die Räume größer und schwieriger zu verteidigen“, erläuterte der 31-Jährige, betonte aber: „Gegen uns hat es keine Früchte getragen. Wir sind richtig gut in der Abwehr gestanden.“