Radsport: Bettiol gewinnt Prolog der Tour Down Under

Alberto Bettiol gewinnt den Prolog der Tour Down Under © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Der italienische Radprofi Alberto Bettiol hat zum Auftakt der neuen Saison den Prolog der Tour Down Under in Australien gewonnen.

Der italienische Radprofi Alberto Bettiol hat zum Auftakt der neuen Saison den Prolog der Tour Down Under in Australien gewonnen. Der 29-Jährige vom Team EF Education-EasyPost meisterte den 5,5 km langen Kurs durch Adelaide in 6:19 Minuten und war damit acht Sekunden schneller als der zweitplatzierte US-Amerikaner Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers).

Bester Deutscher wurde Marius Mayrhofer. Der 22-Jährige vom Team DSM hatte als Siebter 13 Sekunden Rückstand. Jannik Steimle (Soudal?Quick Step/+ 0:13) belegte zeitgleich den achten Platz.

