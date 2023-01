FC Liverpool: Klopp schließt Rücktritt als Teammanager aus

FC Liverpool: Wie geht es weiter mit Klopp?

Klopp erklärte, es werde „vielleicht einen Punkt geben, an dem wir Dinge ändern müssen“, dafür sei allerdings nicht jetzt der richtige Zeitpunkt. „Das ist etwas für die Zukunft. Wie im Sommer oder was auch immer.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Als ich Dortmund verlassen habe, habe ich gesagt: ‚Hier muss sich was ändern‘“, blickte Klopp zurück. „Entweder ich gehe, also auf der Trainerposition ändert sich was, oder viele andere Dinge müssen sich ändern‘“ - das habe damals gegolten und gelte jetzt in gewisser Weise wieder.“