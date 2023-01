Premier League: Wenn nicht jetzt, wann dann? Arsenal besser die "Invincibles" 2003/04 - erster Titel seit 19 Jahren?

Seit knapp 19 Jahren müssen die Fans des FC Arsenal auf den Gewinn der englischen Meisterschaft warten. Nun bahnt sich das Ende der Durststrecke an - auch, weil die Konkurrenz mitspielt.

Noch nie hatten die Gunners zu diesem Zeitpunkt der Saison so eine hohe Punkteausbeute vorzuweisen - auch nicht in den bereits einige Jahre zurückliegenden Meisterschaftssaisons. 2004 jubelte Arsenal zuletzt über den Gewinn der englischen Meisterschaft. Das Team, damals gespickt mit Superstars wie Thierry Henry, Dennis Bergkamp oder Robert Pires, spielte eine Saison von einem anderen Stern, verlor kein einziges Saisonspiel unter Trainer-Ikone Arsène Wenger. Das ist bist heute einmalig in der Premier-League-Geschichte. Die „Invincibles“ waren geboren.