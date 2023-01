Auch Struff scheidet in Melbourne aus

Jan-Lennard Struff scheitert an Tommy Paul © AFP/SID/WILLIAM WEST

Jan-Lennard Struff hat seinen ersten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier seit dem Sommer 2021 deutlich verpasst. Der 32 Jahre alte Warsteiner musste sich in der ersten Runde der Australian Open dem favorisierten US-Amerikaner Tommy Paul klar mit 1:6, 6:7 (6:8), 2:6 geschlagen geben. Der Davis-Cup-Spieler verpasste Down Under seinen erst zweiten Zweitrundeneinzug nach 2018.