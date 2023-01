NFL: Brady-Hammer in Playoffs! Buccaneers scheitern an Cowboys - GOAT-Karriereende nun endgültig?

Der nächste Knaller in den NFL-Playoffs auf dem langen Weg in Richtung Super Bowl! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady sind in Wildcard-Runde unerwartet frühzeitig auf der Strecke geblieben. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Bitter: Brady hatte in seinem 23. Jahr als NFL-Profi mit nur acht Siegen in 17 Spielen erstmals mehr Niederlagen als Erfolge in der Hauptrunde erlebt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)