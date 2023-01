"Go-to-Guy" und "Riesenzukunft": Kraus und Baur loben Knorr

Nach dem vorzeitigen Hauptrundeneinzug bei der Handball-WM in Polen und Schweden ist Ex-Weltmeister Michael Kraus voll des Lobes für Taktgeber und Torjäger Juri Knorr. "Mit Juri haben wir endlich wieder einen Unterschiedsspieler, der den Ball haben will, der Führungsaufgaben übernehmen will. der als Go-to-Guy Spiele entscheiden will", sagte 39-Jährige der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.