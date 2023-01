Thiem scheitert in Runde eins von Melbourne

Dominic Thiem ist in Melbourne gescheitert © AFP/SID/ANTHONY WALLACE

Der Österreicher Dominic Thiem ist weiter auf der Suche nach seiner Form früherer Tage. Für den US-Open-Sieger von 2020 war bei den Australian Open in der ersten Runde Schluss, der 29-Jährige unterlag dem Russen Andrej Rublew am Dienstag (Ortszeit) klar 3:6, 4:6, 2:6.

Thiem hatte nach seinem knappen Finalsieg in New York im Krimi gegen Alexander Zverev noch einmal 2021 in Melbourne das Achtelfinale erreicht - seither ist er ohne Sieg bei einem Major.