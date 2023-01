Anzeige

NBA: Hartenstein verliert, Boston marschiert NBA: Hartenstein verliert, Boston marschiert

Tatum überragte mit 51 Zählern © AFP/GETTY IMAGES/SID/Jacob Kupferman

SID

Nach zuletzt drei Siegen in Serie hat Basketballer Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks einen Rückschlag in der NBA hinnehmen müssen.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie hat Basketballer Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks einen Rückschlag in der nordamerikanischen Profiliga NBA hinnehmen müssen. Vor heimischem Publikum verlor die Mannschaft des 24 Jahre alten Centers in einer engen Partie gegen die Toronto Raptors mit 121:123 nach Verlängerung.

Trotz der Pleite liegen die Knicks als Tabellensechster im Osten weiter auf Play-off-Kurs. New Yorks RJ Barrett mit 32 Punkten und Torontos Fred VanVleet mit 33 Zählern lieferten sich einen Schlagabtausch, während Hartenstein in knapp 16 Minuten auf dem Court zwei Punkte, fünf Rebounds und eine Vorlage beisteuerte.

Anzeige