Novak Djokovic bei den Australian Open: Vom Staatsfeind zur Sonderbehandlung

Novak Djokovic darf bei den diesjährigen Australian Open ran und strebt seinen zehnten Titelgewinn an. Nach dem Fiasko im Vorjahr wird dem Serben nun der rote Teppich in Melbourne ausgerollt.

Doch in diesem Jahr scheint alles anders zu sein und Djokovic kann seinen zehnten Titel bei dem Grand-Slam-Turnier anpeilen. Von Turnierdirektor Craig Tiley wird er sogar in Schutz genommen. (NEWS: Extrawurst für Djokovic)

Australian Open: Djokovic wird 2022 aus Australien abgeschoben

Doch es gab Unstimmigkeiten bei den Dokumenten und Djokovic soll verbotenerweise kurz zuvor noch in Europa umhergereist sein. Nach elftägigem Hin und Her wurde der 35-Jährige schließlich abgeschoben.

So zeigte beispielsweise Rafael Nadal Verständnis für die in Australien geltenden Regeln: „Meiner Meinung nach kann ich nur sagen, dass ich an das glaube, was die Leute, die sich mit Medizin auskennen, sagen.“ Und kein einzelner Spieler, weder Djokovic noch er selbst, sei wichtiger als das Turnier an sich.