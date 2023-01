Familiendrama und Aus bei Verein: Einstiges Real-Juwel Jesé Rodríguez erneut auf dem Markt

Jesé tourt durch Europa

Seit seinem Weggang 2016 von Real Madrid, wo er nach rund neunmonatiger Verletzungspause nicht mehr richtig in Tritt kam, gleicht seine Karriere einer Odyssee durch die europäischen Fußball-Ligen.

Zunächst schloss er sich Paris Saint-Germain an, wo Jesé aber auch kaum eingesetzt und Jahr für Jahr verliehen wurde: zunächst zu UD Las Palmas, dann zu Stoke City, Betis Sevilla und Sporting Lissabon.

Nirgendwo wurde er richtig glücklich, ehe er sich schließlich mit Paris im Dezember 2020 auf eine Vertragsauflösung einigte. Zwei Monate später kehrte er zu Las Palmas zurück, wo er bis Sommer 2022 blieb, ehe er in die Türkei weiterzog.

Turbulentes Privatleben

Er stürzte sich in lange Partynächte und versuchte sich unter den Pseudonymen „Big Flow“ und „Jey M“ als Musiker. In der spanischen Klatschpresse war wöchentlich von seinen Frauengeschichten zu lesen.

„Ich war in Madrid von Leuten umgeben, fühlte mich aber einsam“, verriet Jesé, der fünf Kinder von drei verschiedenen Frauen hat, einst der Marca .

Familiendrama um Jesé Rodriguez

Doch wie Mundo Deportivo schreibt, leidet Sohn Nyan seit seiner Geburt an einer komplizierten Krankheit. Und eine unterstützende Betreuerin entschied sich zuletzt offenbar, nach Hause zurückzukehren.

„Die Türkei war ziemlich schwierig. Wir sind praktisch am Boden zerstört. Es sind nicht nur die Nächte, sondern auch die Tage“, sagte Ehefrau Aurah Ruiz laut Mundo Deportivo vor dem Vereins-Aus bei Mtmad .

„Wir sind kaputt, weil wir nicht schlafen. Jesé muss unter diesen Bedingungen zum Training gehen. Ich weiß nicht, wie es ist, eine ganze Nacht zu schlafen, und es macht es mir sehr schwer, in einem Land zu leben, in dem die Sprache nicht gesprochen wird, in dem Nyan keine Therapien bekommt und nicht zur Schule geht. Das macht es für mich sehr schwer.“