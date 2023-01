Bayern-Entscheidung! Nübel reagiert mit Instagram-Post

Nübel-Absage! So steht es in Bayerns Torwart-Poker

Alexander Nübel wird die restliche Saison weiter im Tor der AS Monaco stehen. Der 26-Jährige reagiert nach der Verkündigung selbst in den sozialen Netzwerken.

Der Torhüter wird für die Rückrunde nicht den verletzten Manuel Neuer ersetzen und bleibt bei der AS Monaco. Das bestätigte Stefan Backs, der Berater des 26-Jährigen, bei SPORT1 . Damit bleibt die Frage nach einer Lösung für den FCB weiterhin offen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dort zeigt sich der Torhüter, der von den Münchnern ausgeliehen ist, im Trainingsanzug seines aktuellen Klubs. Entspannt sitzt er mit einem Getränk in der Hand auf einer Kühlbox im Stadion. Zu dem Bild schreibt der 26-Jährige lediglich „What else?“ - „Was sonst?“.

Nübel ist seit Juli 2021 an die AS Monaco ausgeliehen und hat noch einen Vertrag bis Saisonende. In München läuft sein Kontrakt bis 2025.