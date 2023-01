Erst Blackburn, nun Verona: Hertha verleiht Zeefuik erneut

Fußball-Bundesligist Hertha BSC und Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik gehen getrennte Wege. Wie die Berliner am Montagabend mitteilten, wechselt der 24-jährige Niederländer mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zu Hellas Verona in die Serie A. Der italienische Erstligist verfügt zudem über eine Kaufoption.

Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison lief Zeefuik auf Leihbasis für die Blackburn Rovers in der zweiten englischen Liga auf. In der laufenden Spielzeit stand der Außenverteidiger unter Hertha-Coach Sandro Schwarz lediglich fünf Minuten im DFB-Pokal auf dem Rasen. In der Bundesliga blieb er ohne Einsatz und stand bloß am ersten Spieltag im Kader.