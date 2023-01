Eintracht Frankfurt: Paxten Aaronson - das US-Juwel, das die Bundesliga erobern will

Unbekümmert auf dem Feld, smart am Mikrofon. Paxten Aaronson zieht in seinen ersten Tagen bei Eintracht Frankfurt mächtig die Blicke auf sich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im Zentrum droht in den kommenden 18 Monaten schließlich ein größerer Umbruch: Daichi Kamadas Vertrag läuft aus, Djibril Sow strebt nach England und Sebastian Rode wird 2024 seine Karriere beenden . Kommt Aaronson schon früher als gedacht zu seinen ersten Einsätzen auf höchster Ebene?

Aaronson hinterlässt gleich einen guten Eindruck

Wenn ein 19-Jähriger in neuer Umgebung startet und im ersten Test gegen Leipzig sofort den Freistoß zieht, der zum Führungstor führt, dann deutet das auf eine besondere Qualität hin und hinterlässt einen guten Eindruck. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Sein Trainer Oliver Glasner stellte beim Trainingslager in Dubai fest: „Es zeichnet diese amerikanische Mentalität aus, dass sie sich keine großen Gedanken machen. Sie denken nicht so viel darüber nach, was sie machen dürfen.“