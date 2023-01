Biathlon: Norwegen-Star verpasst WM!

Nächster deutscher Heim-Coup in Ruhpolding

In der Biathlon-Hochburg Oberhof steigt im Februar die WM. Mit Tiril Eckhoff muss eine der erfolgreichsten Athletinnen der vergangenen Jahre allerdings passen.

Bittere Nachricht für eine der erfolgreichsten Biathletinnen der vergangenen Jahre: Die Norwegerin Tiril Eckhoff verpasst die Biathlon-WM in Oberhof.

Wie aus dem am Montag vom norwegischen Verband veröffentlichten Aufgebot hervorgeht, gehört die zweimalige Olympiasiegerin nicht zum Team für den anstehenden Saison-Höhepunkt in Deutschland. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Für Eckhoff ist es der nächste Rückschlag: Die 32-Jährige konnte in der laufenden Saison noch kein Rennen absolvieren, da sie weiterhin mit den Spätfolgen einer Corona-Infektion aus dem März 2022 kämpft .

Biathlon: Röiseland nach Corona-Folgen wieder am Start

Auch die dreimalige Olympiasiegerin von Peking war über einen längeren Zeitraum von gesundheitlichen Problemen nach einer Corona-Infektion betroffen gewesen. Erst im Januar startete sie verspätet in die Saison.

Der Deutsche Skiverband hat sein Aufgebot für die Heim-WM in Thüringen noch nicht verkündet. Mit einer Nominierung wird nach der WM-Generalprobe in Antholz gerechnet. Der erste Wettkampf steigt am Donnerstag. (SERVICE: Alle Rennen und Ergebnisse)