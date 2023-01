Handball-WM 2023: "Finanz-Guru" und "wahnsinnig lustig" - so tickt Deutschland-Retter Joel Birlehm

In Schulturnhalle! DHB-Stars trainieren mit kuriosem Spielzeug

Auch wenn Kapitän Johannes Golla zum offiziellen „Player of the Match“ gewählt wurde, wussten die deutschen Spieler genau, bei wem sie sich bedanken mussten.

„Joel hat in den letzten 15 Minuten das Spiel für uns gewonnen, weil er ein paar freie Dinger hält“, lobte Golla den Keeper der Rhein-Neckar Löwen, der seine erste WM spielt und gleich in seinem zweiten Einsatz zum Matchwinner avancierte, in der ARD. (Gefeierter deutscher Held: „Er hat uns den Arsch gerettet)